تراند الفن: حنان مطاوع تنشر صورا من جلسة تصوير جديدة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏37 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 15 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها ومتابعيها، صورا من جلسة تصوير جديدة. ونشرت مطاوع، الصور عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “إلى الجديد والمثير”. ومن ناحية أخرى، يذكر أن أخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل “القاهرة كابول”، الذي عُرض رمضان الماضي 2021. ويشارك في بطولته طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

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