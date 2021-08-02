تراند الفن: إيناس خورشيد تخسر أمام بطلة ألمانيا في المصارعة بأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏49 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 14 زيارة

كتب- محرر مصراوي: خسرت لاعبة منتخب مصر للمصارعة إيناس خورشيد مواجهتها أمام الألمانية آنا كارمن شيل بنتيجة 7-0 في منافسات ثمن نهائي المصارعة وزن 68 كجم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020. وحسمت البطلة الألمانية الشوط الأول لصالحها بنتيحة 3-0، قبل أن تواصل تفوقها على إيناس خورشيد في الشوط الثاني وتنهي المباراة لصالحها وتتأهل إلى ربع النهائي. ولا يزال أمام إيناس خورشيد فرصة للعب على الميدالية البرونزية عن طريق الترضية حال وصول الألمانية آنا كارمن شيل للنهائي.

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