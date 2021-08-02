تراند الفن: سما فاروق تفشل في التأهل لنصف نهائي 200 متر كاياك بأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏18 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 14 زيارة

كتب- محرر مصراوي: فشلت سما فاروق في التأهل لنصف نهائي سباق ٢٠٠ متر كاياك “القارب” بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، بعدما احتلت المركز السابع (قبل الأخير). واحتلت اللاعبة المصرية سما فاروق المركز السابع في ربع النهائي الأول لسباق ٢٠٠ متر كاياك بزمن ٤٧:٨٨٢ ثانية. وكانت سما فاروق قد انهت منافسات التصفية الثانية لسباق الكاياك ٢٠٠ متر فردي في المركز السابع بزمن ٤٧:٢٧٢ ثانية. يذكر أن سما فاروق كانت قد تأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد احتلالها المركز الثالث وحصولها على برونزية بطولة دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب 2019.

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