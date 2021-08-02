تراند الفن: اليوم.. مصر للطيران تسيّر 70 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏58 دقيقة مضت أخبار مصر 15 زيارة

كتب- محمد عبيد: تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 70 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 8 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين. وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، واشنطن، عمَان، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، مدريد، نيويورك، روما، اسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، بيروت، الشارقة، نيروبي، اديس ابابا، إربيل، أبوظبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارنكا) و15 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8 آلاف راكب.

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