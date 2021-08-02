تراند الفن: طفى الجمل يفشل في التأهل لنهائي رمي المطرقة بأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏ساعتين مضت رياضة عربية وعالمية 17 زيارة

كتب- محرر مصراوي: فشل اللاعب المصري مصطفى الجمل في التأهل لنهائي منافسات رمي المطرقة رجال بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد احتلاله المركز الـ 23 بالتصفيات. واحتل مصطفي الجمل المركز الـ 11 في التصفية الثانية لمسابقة إطاحة المطرقة في دورة الألعاب الأولمبيه بطوكيو برقم 72.76 متر وحقق الجمل 72.13 متر في أول الرميات، وفي الرمة الثانية حقق 72.76 متر، وفي الرمية الثالثة حقق 71.85 متر.

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