تراند الفن: مركز الثقافة السينمائية يوثق تراث 800 فنان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي يقوم حاليا المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بتوثيق وأرشفة التراث السينمائي “الورقي” لـ800 فنان من خلال مركز الثقافة السينمائية بإشراف السيناريست والناقد السينمائي مجدي الشحري. الشحري من جانبه قال في بيان للمركز، إن “هذا المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث السينمائي المصري والذي يعتبر جزءا مهما من تاريخ السينما المصرية وتعتبر مهمة قومية بتوثيق وحفظ وأرشفة التراث السينمائي الورقي، وملفات الفنانين والعاملين في السينما المصرية، وذلك من خلال حفظ هذه الملفات باستخدام أحدث أجهزة الرقمنة لتكون هذه الملفات جاهزة على أسطوانات مدمجة C.D، وتقدم هذه الملفات مجانا للباحثين وطلاب المعاهد الفنية المتخصصة كخدمة ثقافية عامة كنوع من أنواع الدعم، وفي نفس الوقت يحافظ المركز على التراث السينمائي للمادة الأرشيفية من تعرضها للتلف”. وأضاف الشحري أن “مركز الثقافة السينمائية قد انتهى من عمليات توثيق وأرشفة بعض ملفات الفنانين ومنهم فاتن حمامة وشكري سرحان وسناء جميل ومحمود ياسين وعزت العلايلي وحسين رياض وليلى علوي وحسن فايق وسهير رمزي وتهاني راشد وسميرة أحمد وشويكار وجميل راتب وهادي الجيار وحسن عبد الحميد، هذا بجانب المخرج الكبير الراحل محمد كريم ومدير التصوير الراحل عبد الحليم نصر. وسيتم خلال الفترة القادمة استكمال توثيق وأرشفة ملفات المخرجين ومديري التصوير ومهندسي الصوت ومهندسي الديكور وكتاب السيناريو والمونتريين، هذا بالإضافة لملفات نقاد السينما والمهرجانات المصرية.

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