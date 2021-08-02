تراند الفن: هل ثواب قراءة القرآن من الموبايل مثل القراءة من المصحف؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 04:10 صباحاً - كتبت – سماح محمد:

هل ثواب قراءة القرآن من الموبايل مثل ثواب قراءة القرآن من المصحف الورقي؟.. ورد هذا السؤال إلى الدكتور عويضة عثمان – أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية – من أحد متابعي البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية فيسبوك.

وأجاب الدكتور عويضة عثمان قائلا: العبرة بالقراءة، طالما أنك تقرأ من برنامج موثوق فيه، فالثواب بإذن الله تعالى واحد سواء كانت القراءة من الموبايل أو من المصحف الورقي.

ونصح أمين الفتوى الجميع بعدم هجر المصحف الورقي، والقراءة منه قدر الاستطاعة، واستشهد فضيلته بالحديث النبوي الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من سره أن يحب الله ورسوله، فليقرأ في المصحف”، وعلى هذا أجعل لك أخي الكريم نصيب من القراءة فى اليوم وليكن قبل النوم لقراءة بعض آيات الذكر الحكيم من المصحف الورقي حتى تنال السرور الذى وعدنا به من الحبيب صلوات الله وسلامه عليه فى الحديث السابق ذكر.

ونصح عثمان بالحرص على قراءة القرآن الكريم من الموبايل أو من المصحف الورقي يوميا، ويجعل المسلم لنفسه وقت ثابت مع كتاب الله لدوام الصلة مع الله ونيل ثواب النظر وقراءة القرآن وعموم البركة.