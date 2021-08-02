تراند الفن: إعادة محاكمة 20 متهما في “فض اعتصام رابعة”.. اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 04:10 صباحاً - أدمن ‏50 دقيقة مضت حوادث وقضايا 12 زيارة

كتب- محمود الشوربجي: تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فض اعتصام رابعة”. ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية – ميدان هشام بركات حاليًا- وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد، مع سبق الإصرار، للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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