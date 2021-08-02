تراند الفن: “أبرزها الثوم”… أفضل 10 أطعمة تحسن صحة الرئتين

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - وكالات

كشف تقرير للدكتور نيكيليش أناند، استشاري طب الشيخوخة، أفضل الأطعمة التي تحافظ على صحة الرئتين وتساعد في تحسين أدائهما.

وحسب التقرير الذي نشره موقع “Only My Health” الطبي، فإن “الرئتين عبارة عن مصنع أكسجين دقيق وحساس للغاية للعوامل الخارجية، حتى إن فقاعات الصابون وبقع الغبار يمكن أن تتلف آلاف الخلايا فيهما، مشيرا إلى أفضل 10 أطعمة تحافظ على صحة الرئتين وتحسن أدائهما، وفقا لسبوتنيك.

المشمش

يحتوي على مستويات عالية من “فيتامين A” الذي يحافظ على بطانة الجهاز التنفسي ويصلحها.

الشاي الأخضر

تناول كوبين منه يوميا يساعد على راحة عضلات الرئتين ويقلل من التهاباتها.

طماطم

تتميز باحتوائها على مستويات عالية من الليكوبين، الذي يمنحها خصائص مضادة للأكسدة تقلل من التهاب المسالك الهوائية.

الزنجبيل

يعتبر المبشور أو المطحون المنقوع في كوب من الشاي الأخضر من أقوى مشروبات التخلص من السموم من الرئتين والشعب الهوائية.

الثوم

يمد الرئتين بكميات كبيرة من الأليسين، ويمكن أن يقتل البكتيريا الضارة في الرئتين ويقلل من الالتهابات.

الحمضيات

تحتوي الفواكه مثل البرتقال والليمون والغريب فروت على كميات عالية من “فيتامين C” الذي يقاوم التهابات الجهاز التنفسي ويحسن التنفس.

الجوز

يزيد تناوله بشكل منتظم من سعة الرئة، ويحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تزيد من قوة العضلات وصحتها.

الخضراوات الورقية

تمد جسم الإنسان بالفيتامينات الضرورية التي تعزز صحة الرئة، ويمكن تناولها في السلطات أو كطبق رئيسي.

الحبوب الكاملة

يعتبر الأرز البني والشوفان والشعير من مضادات الأكسدة، ويحسن عملية التمثيل الغذائي في الرئة.

البروكلي

يحتوي على نسبة عالية من الألياف والقدرة على مكافحة التهاب الرئة، ويحتوي على السولفورافان الذي يساعد على التخلص من البكتيريا الضارة.