تراند الفن: النشرة الدينية| قصة صحابي تحدث بعد موته.. وعلة عدم خروج المرأة من المنزل بعد وفاة زوجها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتبت- آمال سامي:

يقدم “مصراوي” بقسم الإسلاميات، النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوي الدينية، والتي تم نشرها أمس الأحد.

تابعوا أبرز الموضوعات في الروابط التالية:

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