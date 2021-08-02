تراند الفن: بالفيديو| رمضان عبد الرازق: التقوى دعوة كل الأنبياء وأقصر طريق لرضا الله

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن معنى التقوى جاءت من مادة وقى، وهي من الوقاية، ودائما ما نقول الوقاية خير من العلاج.

وفي تعريف التقوى أيضا قال عبدالرازق هي خير زاد، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ،[ البقرة:197].

وهي منبع الفضائل، مستشهدا في ذلك بقول النبي- صلي الله علية وسلم-” عليك بتقوي الله فإنها جماع كل خير”.

وأضاف عبد الرازق، أثناء لقائه ببرنامج،” الدنيا بخير” المذاع عبر فضائية” الحياة”، بأن التقوى هي وصيه الله للأولين وللآخرين، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ،[ النساء:131].

وأوضح عضو اللجنة العليا للدعوة أن التقوى هي دعوة كل الأنبياء والمرسلين، ما جاء نبي إلا وقال اتقوا الله ما لكم من إله غيره، وهي أقصر طريق لـ رضا الله- عز وجل- وهي الصراط المستقيم الموصل إلى جنة الله-تبارك وتعالى- مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ،[ القمر:45*55].

وأكد عبد الرازق أنه على الإنسان ان يجعل بينه وبين غضب الله وقاية وحاجزا.