تراند الفن: محمود حافظ يتصدر بوستر جديد لفيلم “الإنس والنمس”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏20 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: تصدر الفنان محمود حافظ بوستر جديد لفيلم “الإنس والنمس”، المقرر طرحه بدور السينما 4 أغسطس الجاري. ونشر “حافظ” بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلّق: “إن شاء الله 4/8 في جميع دور العرض”. فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، وشريف دسوقي وغيرهم، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق. وعُرض للفنان محمود حافظ في السباق الرمضاني الماضي 2021 مسلسل “اللي مالوش كبير”، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.



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