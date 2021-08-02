تراند الفن: بالفيديو| رمضان عبدالمعز يشيد بمؤتمر الإفتاء: تأكيد للريادة العالمية

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:13 صباحاً - أدمن 9 دقائق مضت الدين والحياة 6 زيارة
كتب- محمد قادوس:
أشاد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، بمؤتمر دار الإفتاء المصرية المنعقد اليوم الاثنين تحت عنوان “مؤسسات الفتوى في العصر القمي تحديات التطوير وآليات التعاون” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: خطوة هامة جدًا في مسار الدار نحو العالمية وتأكيد لريادتها العلمية ودورها.
وأضاف “عبد المعز”، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “dmc”، أمس الاحد، أن الشاعر أحمد شوقي قال: ” قُم في فَمِ الدُنيا وَحَيِّ الأَزهَرا، وَاِنثُر عَلى سَمعِ الزَمانِ الجَوهَرا”، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر دور الأوقاف المصرية أنها في تطوير مستمر.
وتابع أن المؤتمر يحضره خيرة العلماء في مصر والوطن العربي والإسلامي، معربًا عن سعادته لكون احد هذه الرموز العالم الجليل خالد الجندي، بما يدل على ثقة المؤسسة الدينية في الدعاة العلماء المخلصين، مشددًا على أن هذا المؤتمر أمر هام جدًا لمحاربة التطرف والإرهاب والفكر الشاذ والجماعات الضالة، مؤجهًا الشكر والتقدير والتحية للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.
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