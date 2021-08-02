تراند الفن: محاكمة 9 متهمين قتلوا مواطنًا بسبب خلافات عائلية بأطفيح.. اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:13 صباحاً - أدمن ‏49 دقيقة مضت حوادث وقضايا 13 زيارة

كتب- محمود الشوربجي: تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات عائلية بمركز أطفيح بجنوب الجيزة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، نتيجة خلاف سابق بينهم وبين عائلة الضحية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين ترصدوا للمجني عليه ووجهوا ضربة على رأسه بـ”كوريك” ما أسفر عن سقوطه على الأرض غارقًا في دمائه وفارق الحياة في الحال، وذلك أثناء تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الواقعة للشد من أزر بعضهم البعض. كما أسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى السابع، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع المواطنين وأهالي منطقة قرية عرب الكريمات والتي شهدت الجريمة.

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