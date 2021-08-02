تراند الفن: باللهجة الخليجية.. هاني شاكر يطرح أغنية “وأنت غايب” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:13 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي
طرح الفنان هاني شاكر، أحدث أعماله الغنائية “وأنت غايب” عبر موقع “يوتيوب”.
الأغنية تأتي باللهجة الخليجية، من كلمات خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، وتوزيع يوسف حسين (مهاب)، وإنتاج لايت ريكورد.
وتقول كلمات الأغنية: “وأنت غايب، ما بقى غيرك حبايب، وأنت غايب، قلبي مثلك كان غايب، في غيابك كم أعاني، ما بقى لهفة وأغاني، ولا حبايب، وأنت غايب”.
يذكر أن أخر أعمال هاني شاكر أغنية “لو سمحتوا” عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.