تراند الفن: إصابة خمسة أشخاص جراء إطلاق نار في ولاية أمريكية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:13 صباحاً - أدمن ‏39 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

واشنطن – (د ب أ) تحقق شرطة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية في إطلاق نار جماعي في شارع بوربون اليوم الاحد. وأصيب خمسة أشخاص في إطلاق النار الذى اندلع فى حوالى الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي، بحسب صحيفة “نيويورك ديلي نيوز”. ومن غير الواضح ما إذا كان كل الأشخاص الخمسة قد أصيبوا بالرصاص، ولم يتم الإعلان عن حالتهم. وهناك شخص واحد رهن الاحتجاز، غير أن الشرطة لم تحدد ما إذا كان هو مطلق النار أم لا.

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