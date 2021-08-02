تراند الفن: سامي: لو رحل ناصر ماهر عن الأهلي سيكون لسموحة.. وجدول الدوري لا يحتاج لـ”مهندس”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:13 صباحاً - كتب – أحمد شريف:

أكد أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، أنه يرغب في الإبقاء على ناصر ماهر لاعبًا في صفوف فريقه بعد انتهاء فترة إعارته من النادي الأهلي.

وأشار سامي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى اعتراضه على تغيير نظام الدوري المصري في الموسم المقبل تفاديًا لضغط المباريات.

وقال سامي: “جدول الدوري مش محتاج مهندس علشان يعمله، محتاج خبير أو على الأقل الاستعانة بآراء المدربين قبل إعلانه طالما الخبير غير متواجد”.

وأكمل: “أنا ضد تغيير نظام الدوري في الموسم المقبل تمامًا، وإلا يتم إلغاء المسابقة أو إلغاء الهبوط، لا يصح تعديل النظام في مصر من الأساس”.

وأضاف: “ناصر ماهر ظُلم في أولمبياد طوكيو والجميع شاهد كيف يتغير شكل منتخب مصر عندما يشارك في نهاية المباريات”.

واختتم: “إذا قرر الأهلي رحيل ناصر ماهر عن صفوفه فإنه سيكون لاعبًا في سموحة”.