تراند الفن: أشرف عبد الباقي يتعرض للهجوم بسبب حمو بيكا.. ما القصة؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:13 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان أشرف عبد الباقي، عن مشاركة مغني المهرجانات حمو بيكا، في مسرحيته الجديدة “شمسية وأربع كراسي”، كضيف شرف.

ونشر عبد الباقي، بوسترات المسرحية والتي تضم نجوم العرض، ومن بينهم حمو بيكا والذي تصدر منفردا أحد أفيشات العمل.

الجمهور استقبل ذلك بالهجوم على أشرف عبد الباقي، ومن بين التعليقات التي تلقاها عبر حسابه بموقع “إنستجرام”: “أنت جايب بيكا ليه؟”، وآخر كتب: “أنت شخصية محترمة يا أستاذ أشرف بلاش تشارك في فرض شخصيات زي حمو بيكا على المجتمع اللي بتساعد في إفساد الذوق العام”، وثالث كتب: “إزاي حمو بيكا وأشرف عبد الباقي.. أنت بتشجع حمو بيكا إزاي والنقابة مش مدياله كارينه إنه مغني وهيطلع معاك ولا هو أصلا دوره إيه في المسرحية؟”.

ومن بين المعلقين أيضا من كتب: “عيب أوي حضرتك أنا من أكتر الناس اللي بتحبك وفعلا فخور أن عندنا في بلدنا واحد زيك لأنك بطلعلنا نجوم محدش كان عارف فيهم حد وأصبحوا نجوم شباك ودائما بتحب تساعد غيرك ومش مهم عندك نفسك بس أنك تجيب بيكا وتطلعه ده غلطة متطلعش من أشرف عبد الباقي نهائي ومبروك مقدما”، وآخر كتب: “أستاذ أشرف أنت فنان محترم ومعاك ناس محترمين على أى أساس تضيف معاك حمو بيكا أنا شايفة تاريخك واللي قدمته مايسمحش بده أنتوا بتعملوا للناس دي قيمة للأسف” وغيرها من التعليقات الرافضة لمشاركة حمو بيكا في العرض.

ويبدأ فريق عمل مسرحية “شمسية وأربع كراسي” أول عرض، يوم الخميس المقبل 5 أغسطس، بالساحل الشمالي، بعد الانتهاء من البروفات الكاملة للمسرحية، وتُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

المسرحية بطولة أشرف عبد الباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي.