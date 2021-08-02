تراند الفن: لخدمات الدفع الإلكتروني.. تطوير نسخة جديدة من تطبيق «باي بال»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:13 صباحاً - أعلنت شركة خدمات الدفع الإلكتروني الأمريكية “باي بال” عن استكمال تطوير الإصدار الجديدة من تطبيقها ليحتوي على مجموعة كبيرة من الخدمات الجديدة.

ومن المتوقع أن تتيح الشركة المحفظة الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهور المقبلة، حيث تتيح خدمات جديدة في مجالات الدفع الإلكتروني والمنتجات المالية وأدوات للتجارة والتسوق.

وأوضح دان شولمان الرئيس التنفيذي لشركة “باي بال” في مؤتمر للمستثمرين إنه تم الانتهاء من برمجة النسخة الأولية من تطبيق المحفظة الرقمية للجديدة للمستهلكين وأن الشركة تستعد لطرحها تدريجياً.

وخلال الفترات الماضية ذكرت باي بال أن الخصائص الجديدة قد تشمل أموراً مثل الإيداع المباشر المحسن للأموال وصرف الشيكات وأدوات إعداد الميزانية وسداد الفواتير ودعم العملات الرقمية وإدارة الاشتراكات وكذلك أدوات التجارة الإلكترونية والتسوق التي حصلت عليها باي بال بعد استحواذها على شركة هني للتجارة الإلكترونية عام 2019.

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