تراند الفن: مواطن ينقذ عائلة بعد تحرك مفاجئ سيارتهم باتجاه طريق عام

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:13 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام مواطن بإنقاذ عائلة بحفر الباطن من حـادث مروري بعد تحرك سيارتهم المتوقفة بشكل مفاجئ تجاه طريق عام.

وظهرت السيارة في المقطع، تتحرك فجأة باتجاه الطريق السريع، وعلى الفور بادر المواطن بالانطلاق نحو السيارة وإيقافها وإنقاذ العائلة من خطر داهم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع حيث أشادوا بشجاعة وإقدام المواطن ومبادرته لإنقاذ العائلة وإيقاف السيارة قبل وقوع ما لا يُحمد عقباه.

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