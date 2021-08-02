تراند الفن: الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وبريزنتيشن لايف للاجتماع

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - كتب – محرر مصراوي:

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع في الثانية بعد ظهر الأربعاء، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة المتعلقة بالجوانب الإعلامية داجل قناة الأهلي.

وأوضح البيان الذي نشره الموقع الرسمي للأهلي أن رئيس النادي وجه الدعوة لحضور ذات الاجتماع إلى مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايڤ، التي تدير قناة النادي، وذلك لمناقشة بعض الملفات الخاصة وأسلوب عمل وإدارة قناة الأهلي.

وشهدت الفترة الأخيرة خلاف علني بين إدارة النادي الأهلي والشركة المسئولة عن إدارة القناة وأصدر الأهلي بيانًا أكد فيه رفضه البيان الصادر من جانب القناة بتضامن مع أون سبورتس، وقناة الزمالك.

وتوجه النادي الأهلي بشكاوى ضد عدة جهات في الفترة الماضية، وقابله الزمالك بشكاوى مماثلة اليوم الأحد.