تراند الفن: بابا الفاتيكان ينتقد مجتمعات المصالح والاستغلال

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - أدمن ‏21 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة

روما – (د ب أ) انتقد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأنانية والاستغلال في المجتمعات. وقال رئيس الكنسية الكاثوليكية لعدة مئات من المسيحيين في ساحة القديس بطرس في روما اليوم الأحد إن “مجتمعا يركز على المصالح بدلا من الناس هو مجتمع لا يحقق حياة”. واستطرد البابا البالغ من العمر ٨٤ عامًا إن استغلال الناس من أجل مصلحة شخص هو أمر سيء. وعندما يحاول شخص إشباع احتياجاته الخاصة به، فهناك خطر استغلال البشر والظروف من أجل أغراضه الخاصة.

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