تراند الفن: بشرى من «سامسونج» لعشاق هواتف «Note».. إصدار جديد في هذا الموعد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - كشفت تقارير عن أن هناك توجهًا داخل شركة سامسونج يفيد باحتمال تخطي الشركة خط إنتاج سلسلةGalaxy S22المقبلة المفترض إصدارها، مطلع العام المقبل، لصالح إنتاج هواتف جديدة من سلسلةNote 2022.

وأوضح التقرير أن سامسونج تتعرض لضغوط واسعة من آلاف المستهلكين لإجبارها على إطلاق هاتفGalaxy Noteجديد في النصف الأول من العام المقبل.

وذكر موقع ”سام موبيل“ المقرب من شركة سامسونغ عن وجود عريضة تجاوز عدد الموقعين عليها حتى الآن 10 آلاف شخص، وهم في تصاعد، لإجبار الشركة على إطلاق هاتفGalaxy Noteالرائد الجديد في النصف الأول من عام 2022.

وبحسب التقرير، لأول مرة منذ حوالي عقد من الزمان، لن يكون هناك هاتفGalaxy Noteرائد جديد هذا العام، حيث عمدت سامسونج إلى وقف سلسلةGalaxy Noteهذا العام، ولم تصدر سلسلةNote 21كما كان متوقعًا بذريعة نقص الشرائح الإلكترونية جراء تفشي كورونا، وتراجع الإنتاج.

وركزت الشركة بشكل كبير على تطوير سلسلةGalaxy S21، وأصدرت 3 نسخ منها، إحداها هاتف”Galaxy S21 ultra“والذي جاء مع قلم ضوئي ما فاجأ الأوساط التقنية، ليكشف حقيقة تخطي الشركة للسلسلة الأبرز في تاريخها لصالح الوافد الجديد.

وتتمتع سلسلة”Galaxy Note“بقاعدة جماهيرية مخلصة، من النوع الذي لا يريد التبديل إلى جهاز آخر، وهو ما جعل الإقبال علىGalaxy S21 ultraبديلNoteالمفترض مخيبًا للآمال، لأن عشاق الأخير ظلوا حتى آخر لحظة غير مقتنعين بالانتقال للسلسلة الجديدة، ويعيشون على أمل مفاجأتهم بتغيير الشركة لقرارها.

وأكدت سامسونج في وقت سابق أنها لن تطلق جهازGalaxy Noteجديدًا في عام 2021، ولكنها أكدت باستمرار بعد ذلك أنه لن يتم إيقاف سلسلةGalaxy Noteمن الأساس.

وعلى الرغم من ذلك، ومع توسيع الشركة لقائمة الهواتف التي تتلاءم مع قلمS Pen، يشعر بعض عشاق ”نوت“ بالقلق من أن هذا ما قد تفعله الشركة في النهاية.

وتشير توقعات خبراء التقنية إلى جانب التقارير المخيبة من سامسونج حول مبيعاتGalaxy S21 ultraإلى أن الشركة ستكون مضطرة للعمل بجدية أكبر على إصدار سلسلة جديدة منNoteفي العام 2022 لإرضاء محبي هذه السلسلة، ولتعويض بعض مما فوتته على نفسها على الصعيد المالي.

وكانت سامسونج تتبع إستراتيجية إطلاق هاتفين ذكيين رائدين، حيث تطلق سلسلةGalaxy Sفي الربع الأول، وسلسلةGalaxy Noteفي الربع الثالث من كل عام.

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