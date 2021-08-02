تراند الفن: لبيب يؤكد: الزمالك الأكثر حصولاً على الألقاب في القرن الماضي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - كتب – محمد همام”

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المؤقت، أن القلعة البيضاء أكثر الأندية حصولاً على الألقاب في القرن الماضي، قائلاً :”هذا اللقب من حقنا وهو أننا النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب، مثل البعض أعطوا لنفسهم الحق أنهم فوق الجميع”.

لبيب قال في تصريحات عبر شاشة “الزمالك” في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :”احنا النادي الأكثر استحواذًا على البطولات في القرن الماضي وهذه حقيقة واقعة وليس من المفروض زي ناس بتقول فوق الجميع وأعطوا لنفسهم هذا الحق زي من حقنا احنا النادي الأكثر استحواذًا على الألقاب في القرن الماضي والزمالك يستحق هذا اللقب”.

ووجه لبيب رسالة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات :”أعرف قلق الجماهير حاليًا بشأن الصفقات والتدعيم، لكن عليكم دعم الفريق في الدوري والكأس، وكلنا كجماهير الزمالك دعم الفريق للحصول على لقبي الدوري والكأس واللاعبين يمتلكوا التصميم للفوز بلقب الدوري والكأس”.

وأضاف :”نريد العمل في هدوء وصمت بنلعب دوري وكأس جميع المباريات كؤوس، نريد الحفاظ على الفريق ولا أقدر التفاوض مع اللاعب لكي لا يصاب عندنا بإحباط أو يغالي في الطلبات المالية هذا ليس التوقيت المناسب، من الممكن أن نعمل في بعض الملفات لكن لا نتحدث عنها، التوقيت المناسب أهم شيء في الصفقات، نمتلك فريق مميز سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي احنا نمتلك أفضل فريق في مصر ولن أشتري فريق بالكامل، لكن ندعم بعض المراكز”.

ووجه لبيب رسالة أخرى لجماهير الزمالك :”رسالتي لجماهير الزمالك اللجنة منذ قدومها الحمد لله كسبنا بطولة اليد كدوري وفي الطائرة كسبنا الكأس وخسرنا الدوري والسلة كسبنا الدوري وأفريقيا والقدم حاليًا الزمالك في المركز الأول ويتبقى مجموعة من المباريات ووصلنا نصف نهائي كأس مصر وهذه البطولتين في الملعب، وأيضًا الحفاظ على قوام الفرق وأيضًا كسبنا بطولة 2003 في كرة القدم”.

وتحدث لبيب عن الوضع المالي في الزمالك منذ تولي اللجنة الحالية إدارة النادي :”في آخر 10 أيام فوجئنا بحكمين 8 ملايين جنيه لمعروف يوسف ومليون و200 ألف دولار لصالح أتشيمونج و650 ألف يورو لجروس و450 ألف يورو لباتشيكو و910 ألف دولار لصالح نادي بارتيمو والمفروض الزمالك يدفع في حدود 4 ملايين دولار، ولا يجوز أن نترك هذه القضايا ونحاول التفاوض مع المدربين أو اللاعبين الأجانب، ولا أريد ترك هذه الأزمة للإدارات القادمة، هذه اللجنة لا تعمل للانتخابات عند قدومنا للنادي لا أسلم على عضو وليس تكبر وأريد أن أعيد الزمالك لأكبر قلعة رياضية في مصرية ولا يهمني الانتخابات، مباراتي الحالية إنقاذ الزمالك”

وأنهى :”لما دخلنا النادي كان فيه مكافآت لم تدفع منذ 2018 وفريق كان لديها مستحقات 6 أشهر وفرق لديها 4 شهور ودون بمبالغ خرافية لجهات سيادية ومبالغ كبيرة للاتحادات الرياضية، أريد من الناس التفهم تفكير النادي حاليًا احنا لسنا هواه لكي نغير النادي في شهرين، نحترم جميع مجالس الإدارات في التوقيت السابق بداية من حلمي زامورا إلى آخر شخص سواء مرتضى منصور أو عماد عبد العزيز أو كمال درويش أو ممدوح عباس كلهم اجتهدوا، وأعد الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية إصدار ميزانية بكل شفافية”.