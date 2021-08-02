تراند الفن: إصابة 10 أشخاص جراء إطلاق نار في نيويورك

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - نيويورك – (د ب أ)

أصيب عشرة أشخاص عندما أطلق مسلحان أكثر من 40 طلقة في مدينة نيويورك، حسبما أفادت الشرطة اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز عن ضباط شرطة قولهم إن وابلاً من الرصاص أطلق في سبع عمليات إطلاق نار منفصلة.

وأضافوا أنه تم إطلاق أكثر من 40 طلقة أصابت مجموعة من الأشخاص خارج محل حلاقة وكذا عدد من المارة الذين كانوا يسيرون في الشارع.

وقال مسؤولون إن ثمانية رجال وامرأتين أصيبوا بطلقات نارية.

وذكر أحد ضباط الشرطة أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 19 و72 عامًا.

وتعتقد الشرطة أن الشخصين اللذين أطلقا النار كانا يستهدفان ثلاثة من أعضاء عصابة ترينيتاريوس يقفون خارج محل الحلاقة.