تراند الفن: ​مصر للطيران تنفذ تجربة محاكاة للتعامل مع بركان افتراضي في أوروبا

كتب- محمد عبيد:

طبقت شركة مصر للطيران تجربة محاكاة، لإدارة أزمة افتراضية حول وجود بركان في أوروبا، أثر بشكل كبير على حركة الطيران في عدد من المجالات الجوية، التي تطير إليها رحلات الشركة، ما نتج عنه تأثير في جدول تشغيل الرحلات في الاتجاهين “السفر والعودة”، وتحويل مسار بعض الرحلات إلى وجهات أخرى.

وتمت المحاكاة بغرفة إدارة الأزمات بمركز العمليات المتكامل لمصر للطيران IOCC، بحضور الطيار حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو نصر رئيس قطاع العمليات الجوية، وممثلي فريق إدارة الأزمة من مختلف الإدارات المعنية بالشركة.

وتم التأكد من جاهزية جميع فرق العمل في التعامل مع الأزمة وإدارتها في أسرع وقت، بداية من التبليغ بتأثير البركان على الرحلات، مرورًا بسيناريوهات التعامل مع الأزمة، واتخاذ قرار عدم إقلاع بعض الرحلات، وتحويل مسار رحلات أخرى، واستيعاب جميع الركاب والتسكين في الفنادق، والتواصل مع العملاء والتنسيق الإعلامي، والتنسيق مع تحالف ستار العالمي ومختلف الجهات المعنية وغيرها من إجراءات التعامل مع الأزمة، وحتى انتهائها وعودة انتظام الرحلات.