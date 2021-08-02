تراند الفن: رويترز: نقل زعيم حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي إلى مستشفى عسكري

وكالات:

أفادت وكالة رويترز، بأنه تم نقل رئيس البرلمان التونسي، زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وكانت إذاعة موزاييك التونسية، ذكرت نقلا عن مصادرها، أنه تم نقل رئيس مجلس النواب المجمد ورئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إلى مصحة خاصة إثر تعرضه لوعكة صحية، وذلك لإجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة.

وأعلن القضاء العسكري التونسي، أن النائب ياسين العياري الذي اعتقل الجمعة الماضي، سيقضي عقوبة سجن صدرت بحقه في 2018 بتهمة “الحط من معنويات الجيش”، فيما ذكرت تقارير محلية اليوم وضع قاض مكلف بقضايا إرهابية تحت الإقامة الجبرية.

وذكرت وسائل إعلامية محلية، من بينهما إذاعتا “موزاييك اف ام” و”جوهرة اف ام”، أن القاضي المثير للجدل البشير العكرمي وضع تحت الإقامة الجبرية تنفيذا لقرار صادر عن وزير الداخلية المكلف رضا غرسلاوي، المستشار الأمني السابق للرئيس قيس سعيد.