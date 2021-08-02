نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بطوط 2021 على النايل سات والعرب سات عبر موقعنا، تُعتبر القناة من ضمن القنوات التي تهتم بفئة الأطفال، وتمكنت من جذب الأنظار لها من كل مكان بسبب ما تُقدمه من محتوى يتناسب مع العادات والتقاليد العربية، وتعمل القناة على مدار اليوم دون توقف أو انقطاع وتسعى لتنمية المهارات والقدرات الخاصة بالأطفال.

قناة بطوط

تعد القناة من أبرز القنوات الخاصة بالأطفال التي تعرض محتوى متنوع لجذب انتباه الأطفال وتعليمهم الكثير من الأمور، إلى جانب مراعاة العادات التقاليد العربية والدينية والأخلاقية، وتسعى القناة بشكل مستمر في عرض كل ما هو جديد وحصري.

مميزات قناة بطوط

تتسم ببث محتواها على مدار الساعة دون توقف.

قناة مجانية غير مشفرة ولا تحتاج إلى دفع أموال لاستقبالها.

تسعى لتقديم الكثير من الأفلام الأجنبية المترجمة والمدبلجة.

تعرض بعض من الأغاني الخاصة بالأطفال.

تستخدم أفضل أنواع الأجهزة الخاصة بالبث لضمان صورة وصوت نقي.

لديها فريق يعمل على مدار اليوم لتوفير أفضل الأفلام والأغاني.

تسعى للوصول إلى القمة عن طريق عرض محتوى شامل ومتنوع.

تستخدم إعلانات قصيرة حتى لا تسبب في رتابة الأطفال.

تردد قناة بطوط 2021 على النايل سات

تُعتبر من ضمن قنوات الأطفال التي تتميز بعرض الأفلام الكرتونية إلى جانب بعض الأناشيد مما جعلها تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية من دول العالم المختلفة، لذا يُمكنك الآن استقبالها عن طريق البيانات التالية وهي:

التردد: 11594.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

أفلام القناة

تعرض العديد من الأفلام على مدار اليوم مما جعلها في مقدمة قنوات الأطفال التي تُقدم محتوى متنوع على مدار الساعة، ومن أبرز ما تُقدمه ما يلي:

فيلم الجميلة والوحش.

السمكة نيمو.

شركة المرعبين.

باز يطير.

ملكة الجليد.

الملكة النائمة.

سندريلا.

باربي في المدرسة.

باربي في الأحلام.

تنة ورن.

بهذا نكون توصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان تردد قناة بطوط 2021 على النايل سات وذكرنا لكم كافة التفاصيل التي تخص القناة، ونرجو أن يكون نال إعجابكم، وفي حالة الرغبة في الاستفسار عن أي أمر يتعلق بالقناة عليك التواصل معنا عبر التعليقات.