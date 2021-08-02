افضل العبارات و كلمة الصباح عن الأمانة

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عمر شويل - جدة كلمة الصباح عن الأمانة تقدم في الإذاعة المدرسية، وتكون من بين الفقرات العديدة المقدمة فيها ومن الممكن أن يكون مضمون الإذاعة بصفة عامة شامل موضوع الأمانة باعتبار أنها صفة من الصفات الجيدة الذي يجب التحلي بها بين المعاملات الخاصة للأشخاص في محيط المجتمع، ويجب زرع تلك الصفة في نفوس أبنائنا الصغار فتعليم الأطفال في الصغر كالنقش على الحجر.

افضل كلمة الصباح عن الأمانة مكتوبة

تعد الأمانة من السمات السامية التي لابد أن يتحلى بها كل إنسان ويتعامل بها مع الآخرين:

عند الحديث عن صفة الأمانة لابد أن نعلم بأنه هي من أعظم الصفات، فقد حثنا الإسلام والدين الحنيف عن ضرورة أداء الأمانة والحفاظ عليها في كافة الأحوال.

ومن أكثر الأشياء تميزًا أن نحاور شيء هام لتصل المعلومة في الإذاعة المدرسية ككلمة صباحية.

ومن الممكن أن نسترشد بالنماذج المتاحة في المقال عن موضوع الأمانة.

مقدمة عن الأمانة

في بداية كلمة الصباح عن الأمانة للإذاعة المدرسية لابد من إلقاء الفقرة الافتتاحية التي تتحدث عن الموضوع المقرر التحدث عنه في الإذاعة اليومية.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الباقي وغيره لا يدوم، الحمد لله الحي القيوم رفع السماوات بغير عمد وزيناها بالنجوم, وعرض الأمانة على الأرض والجبال والسماوات فأبين أن يحملها أي مخلوق سوى الإنسان وهي أمانة عظيمة وحمل ثقيل ولكن الإنسان القادر على الحفاظ على هذه الأمانة وتحملها.

ويقصد بالأمانة الدين الإسلامي نشر الرسالة فتعد الأمانة من النعم الذي أنعم الله عليها للعباد فتدل على كرم الله عز وجل للإنسان.

ومن صور الأمانة حفظ السر وعدم تفشيه.

كما أنه من صور الأمانة الاهتمام والحفاظ على الصحة والجسد فهي أمانة من الله عز وجل ترد له ولابد من الحفاظ عليها فلا نلقي بها للتهلكة.

والجسد فهي أمانة من الله عز وجل ترد له ولابد من الحفاظ عليها فلا نلقي بها للتهلكة. تتجسد صور الأمانة أيضًا في الإنفاق فلابد من الإنفاق في الخير والأعمال الصالحة فإننا سوف نسأل فيما أنفقنا ذلك المال.

وقد خص الله عز وجل الإنسان بأمانة حفظ الدين فقد حمل تلك الأمانة في الأرض والسماء وقال: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها إنه كان ظلومًا جهولًا ) صدق الله العظيم .

فقرة القرآن الكريم

نفتتح فقرتنا الإذاعية بآيات القرآن الكريم والتي توضح ضرورة الصدق والصفات المحمودة يتلوها عليكم الطالب/…………..

بسم الله الرحمن الرحيم (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) صدق الله العظيم

فقرة الحديث الشريف في كلمة الصباح عن الأمانة

يعتبر الإيمان من صفات الأنبياء والذي يجب على كل مسلم أن يتحلى بها وهي دليل على حسن الخلق والطباع والصفات الحميدة فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا إيمان لمن لا أمانة له، كما قد أوضح لنا الودائع وأهمية حفظها وردها لصاحبها في حين طلبها بأي وقت.

ومن صفات وقيم الدين الإسلامي الأمانة في العلم وعلى من يؤدي العمل إتقانه على أكمل وجه.

وآخر شيء أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حجة الوداع أن تتبع أمة محمد الأمانة.

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة).

وآخر ما قد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ومن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليه, وبسط يديه فقال: ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ أسعد من سامع.

فقرة حكمة الصباح عن الأمانة

يوضح الطالب في تلك الفقرة حكمة التحاور بشأن موضوع الأمانة وتكون كالتالي:

جاء موعد حكمة اليوم في كلمة الصباح عن الأمانة باعتبار أنها من الصفات المحمودة والذي يتخذ منها صفة الصدق.

خير الناس الصادق معهم والأمين.

الأمانة والصدق هم ربيع القلب وزكاة الخلق وشعاع الضمير وثمرة المروءة.

فقرة هل تعلم عن الأمانة

حان الآن وقت فقرة هل تعلم مقدمة من قبل الطالب/…………

هل تعلم أن الصدق من صفات المؤمنين.

الأمانة هي أن أداء الحقوق.

أيضا الأمانة هي دليل حسن الخلق.

الأمانة بالنسبة للمسلم أداء حق الله بشأن العبادة.

هل تعلم أن الصدق والأمانة من سمات المؤمن.

الأمانة تشمل ما يفعل من قول وفعل.

الصدق الأمانة والكذب الخيانة.

كلمة عن الأمانة

تعرف الأمانة بالأخلاق الحميدة التي حثنا الإسلام عليها والدين الحنيف، كما أنها من الصفات السامية الواجب إتباعها في المجتمع الإسلامي:

ولكي يصبح المجتمع عادل وسوي بدون أي فساد يجب توافر المبادئ والأخلاق ومن بين تلك الصفات صفة الأمانة.

تعني الأمانة أن يكون الإنسان أمينًا في القول والفعل بصفة عامة.

يجب على الوالدان أن يحرصوا على تربية الأبناء وزرع صفة الأمانة في شخصياتهم، حيث أن هذا الخلق يعلي من مكانة الإنسان.

من يتمتع بصفة الأمانة يكون شخص واثقًا من نفسه وصفة الأمانة تقرب الإنسان من الله عز وجل.

يذكر الله سبحانه وتعالى: “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورًا رحيما” صدق الله العظيم.

من أفضل صور الأمانة حفظ الإنسان لدينه فلابد أن يؤدي الإنسان عباداته بكل صدق وإخلاص.

القيام بمهام العمل بأكمل صورة أمانة.

فقرة موجزة عن الأمانة

تتضمن الفقرات في الإذاعة المدرسية كلمة الصباح عن الأمانة فهي من الأشياء الهامة التي يجب إتباعها في كافة أمور الحياة:

ومن الحقائق الأكيدة التي تدل على حسن الخلق الأمانة وتحلي بتلك الصفة والتعامل بها مع الأفراد في المجتمع.

من مفاتيح الرزق الذي يرزق بها الله عز وجل حق تأدية الأمانة لمن ائتمنك عليها وذلك ما أمرنا به الله والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

الأمانة صفة من صفات المؤمن.

الإنسان الصادق دائمًا ما يكون أمين في تعاملاته فقد لقب الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين من أهله وأصدقائه.

الصدق والأمانة هم بمثابة نبض الحياة للمؤمن بالله وسنة نبيه.

ضربوا الصحابة أمثال يمثل بها الإنسان كالأمانة والصدق والأخلاق الحميدة.

خاتمة كلمة الصباح عن الأمانة