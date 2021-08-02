نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض هايبر بنده لشهر أغسطس Hyper Panda ضمن عروض بنده الأسبوعية في مجله بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده ماركت Hyper Panda من أقوى الماركتات الموجودة في المملكة العربية السعودية، في مدن الدمام، ومكة، وفي المدينة، وكذلك في الرياض، وغيرها مدن المملكة، ومن المعروف أن عروض هايبر بنده من أكثر الماركتات تقديماً لخصومات، وعروض قوية جداً بشكل دوري على منتجات عديدة أسبوعياً، وسوف نقدم لكم اليوم آخر خصومات بنده ماركت في السعودية عبر موقع ثقفني، ومنها:

عروض هايبر بنده الأسبوعية من موقع بندة

يقدم هايبر بنده خصومات مميزة جداً على سعر: الأرز البسمتي للبرياني من ماركة الباشا Al Basha بحجم الـ 5 كيلو، كما يتوفر تخفيض خاص على سعر طحينة السمسم من ماركة الرايق Al Raky، وكذلك يتوفر خصم على سعر أرز كرنل الأبيض من جرين فارمز Green Farms، وكذلك خصم مميز على سعر أرز مزة البسمتي الهندي من تيجان Tegan، وعلى زيت الذرة صافي بخاخ من عافية Afia، وخصم على زيت الزيتون البكر الممتاز من ماركة عافية الربع كيلو.

عروض بنده اليوم من مجله بنده Panda

سوف نستكمل مع حضراتكم أقوى عروض هايبر بنده على: عبوة اللتر الكامل من زيت الزيتون البكر الممتازمن عافية Afia، وكذلك يتوفر خصم مميز على سعر زيت دوار من عافية Afia، وخصومات مميزة من هايبر بندة على سعر زيت الطبخ من ليزا Leeza.

تخفيضات مميزة من هايبر بندة Hyper Panda وبنده اون لاين

يتوفر أيضاً لدى هايبر بنده العديد من الخصومات على سعر: بهارات الدجاج وبهارات السمك من إيسترن Eastern، وكذلك خصم خاص على سعر الأناناس الشرائح المعلب في شراب كنيف تريفا Treva عبوة النصف كيلو، كما يتوفر لدى هايبر بنده Hyper Panda خصومات عديدة على سعر العدس الأحمر الهندي، والتركي من ماركة عزيمكو، وخصومات مميزة على سعر عبوات الكريم المخفوق من دريم ويب Dream، ويتوفر أيضاً خصم خاص على سعر عبوات عدس زين Zein، وغيرها من الخصومات على أسعار باقي المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، وكذلك على الأدوات المنزلية المميزة من بندة ماركت Panda market.