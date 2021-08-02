تراند الفن: ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في تركيا إلى 8 أشخاص

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - إسطنبول – (أ ش أ): لقى شخصان مصرعهما، اليوم الأحد؛ بسبب حرائق الغابات في ولاية أنطاليا جنوب تركيا لترتفع حصيلة القتلى إلى 8 أشخاص. وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين كوتشا على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن عدد القتلى من حرائق الغابات في تركيا ارتفع إلى ثمانية، بينما يبلغ عدد المصابين الآن 864. ولقي سبعة أشخاص حتفهم في أنطاليا وشخص واحد في بلدة مرمريس. واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي البلاد، وهي أنطاليا، وأضنة، وموجلا، ومرسين وعثمانية.

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