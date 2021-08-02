تراند الفن: تحويلات مرورية لإنشاء كوبري سيارات بمحور عدلي منصور بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبري سيارات بمحور عدلي منصور أعلى تقاطعه مع محور جسر السويس، مما يستلزم رفع الباكيات المعدنية للكوبري المشار إليه.

ويتطلب الغلق الكلي لمحور جسر السويس للقادم من طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي، اتجاه مناطق ألف مسكن عن طريق تشغيل الاتجاه الآخر اتجاهين في الوصلة ما بين محطتي مترو قباء عمر بن الخطاب، اعتبارًا من الساعة 12,00 صباحًا يوم الأحد الموافق 1/8/2021 ولمدة 20 يومًا وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.