تراند الفن: مزيد من الاحترار.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏20 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة

(مصراوي): قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء شديدة الحرارة مستمرة على معظم الأنحاء، لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجة البحري من 40: 42 درجة، مضيفة أن ذلك يؤدي لمزيد من الاحترار على جنوب الصعيد وهدوء سرعات الرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بحرارة الطقس. وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة الصغرى ترتفع ليلًا وتزداد نسبة الرطوبة لتسمح بتكون الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.