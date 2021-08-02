تراند الفن: نادي سينما الشباب يعرض فيلم “التجربة” بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي واصل نادي “سينما الشباب”، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست “محمد الباسوسي” فعالياته مساء أمس السبت بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية. وعرض خلال الفعاليات الفيلم الروائي الطويل “التجربة” للمخرج محمد الكسار. وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة شاهندة محمد، وتمت مناقشة الفيلم مع صناع العمل والجمهور. نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب. وأقيمت فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

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