تراند الفن: توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول في 5 مناطق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة.

ولاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة خاصةً المرتفعات منها.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ، وطريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر .

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول الى غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والاوسط.

بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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