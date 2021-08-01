تراند الفن: 4 رسائل من حجازي بعد خروج مصر من أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 11:21 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

وجه المدافع الدولي المصري أحمد حجازي المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، أربعة رسائل عقب إقصاء المنتخب الأوليمبي من منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب حجازي عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مساء الأحد :”كان هدفنا إنهاء مشوارنا في الأولمبياد بميدالية، إن شاء الله يكون هذا الجيل يخدم الكرة المصرية ويكون قوام المنتخب المصري الأول في المستقبل القريب”.

وتابع :”أتمنى تكون هذه البطولة دافع للاعبين ولينا كلنا للتطور، وتحقيق نتائج أفضل في البطولات الكبرى حتى أمام أفضل الفرق”.

وواصل :”كان ليّا الشرف اني أشارك وأمثل بلدي لثاني مره بعد ١٠ سنوات في الأولمبياد واني أكون مع أكثر لاعب شارك في تاريخ مصر وإن شاء الله يكون لاعيبه تكرر نفس الانجاز و تعديه و يكون بميداليه أوليمبية”.

واستمر :”شكرًا الجهاز الفني والإداري والطبي، شكرًا اللاعبين وإن شاء الله يكونوا إضافه للمنتخب الأول”.

وأوضح حجازي في نهاية تصريحاته، قائلاً :”أخيراً أسف جداً لو خاني التعبير في فيديو كلامي مع اللاعيبه بعد المباراة في جملة ان (الكرة مش باقيه لأن الكرة أساس حياة كل اللاعبين حتي بعد الاعتزال) كان المقصود منها بعد البطولة ونكمل احترامنا لبعض حتى بعد الخساره ويكملوا مشوارهم و هيتقابلوا في المنتخب الأول”.

جدير بالذكر أن المنتخب الأوليمبي خسر من منافسه البرازيلي بهدف دون رد ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أولمبياد طوكيو.