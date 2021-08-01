تراند الفن: غدًا.. مؤتمر للصحة العالمية عن أزمة كورونا بشرق المتوسط

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 11:21 مساءً - كتب- أحمد جمعة:
يعقد المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، غدًا الاثنين؛ مؤتمرًا صحفياً عن بعد بشأن مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط، لمناقشة آخر مستجدات الجائحة مع التركيز على وضع كورونا في تونس وجهود الاستجابة، والوضع الصحي في لبنان بعد مرور عام على انفجار بيروت.
يحضر المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة إيمان شنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، الدكتور إيف سوتيراند، ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس.
كانت منظمة الصحة العالمية، نبّهت إلى ضرورة التعامل مع المتحور دلتا من فيروس كورونا بصفته “تحذيراً” يتطلب تكثيف الجهود للحؤول دون ظهور طفرات أكثر خطورة بعد أن تسببت بظهور موجات جديدة في دول عدة حول العالم، مؤكدة أن اللقاحات هي “الحلّ السحري الوحيد” ضد الفيروس.
وقال المسؤول عن حالات الطوارئ لدى المنظمة، الدكتور مايك راين، خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن المتحور “دلتا هو بمثابة تحذير يخبرنا أن الفيروس يتطور، لكنه أيضاً بمثابة نداء للتحرك، للقيام بشيء ما قبل ظهور أشكال أكثر خطورة من المتحورات”.
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