تراند الفن: رامي صبري يكشف كواليس أغنية “حالة اكتئاب” مع شقيقه الراحل كريم صبري

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 11:21 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف النجم رامي صبري، كواليس طرح أحدث أعماله الغنائية “حالة اكتئاب” التي تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبري.

وكتب رامي، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري.. دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها.. بس كنت دايما بسيبه براحته.. لحد لما توفى في صدمة ليا وللجميع”.

أضاف: “كنت غالي عليّا أوي يا حبيبي.. في الجنة إن شاء الله.. ربنا يرحمك ويصبرنا أنا ووالدتك ووالدك وأخواتنا على غيابك وعدم وجودك معانا في البيت.. ياريت كل اللي يشوف الفيديو يدعيله”.

وطرح رامي صبري، اليوم الأحد، أغنية “حالة اكتئاب” التي تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبري.

وكتب رامي في بداية الأغنية: “هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبري، فلم يتقاضى أي شخص ساهم في هذا العمل أي عائد مادى، برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة”.

الأغنية من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبري، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر نصر محروس.

ورحل كريم صبري، شقيق رامي صبري، عن عالمنا يوم الأحد 11 يوليو الماضي، وشُيعت جنازته عصر يوم الاثنين التالي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتلقت الأسرة العزاء في منزل العائلة بالشيخ زايد.