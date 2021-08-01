تراند الفن: لأول مرة .. رواد الفضاء الروس يعرضون مختبر (ناووكا) من الداخل

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 11:21 مساءً - أدمن 53 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
موسكو – (أ ش أ):
عرض رائدا الفضاء الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبافيل دوبروف، لأول مرة وحدة “ناووكا” (مختبر متعدد المهام)، التي كانت قد التحمت مع محطة الفضاء الدولية في 29 يوليو الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم الأحد، فيديو تم نشره بواسطة رواد الفضاء الرس ويظهر فيه مدخل الوحدة وعدة غرف صغيرة تحتوي على كل ما يحتاجونه من مكان نوم وحمام ومكان عمل.
وأعرب رائد الفضاء نوفيتسكي عن أمله في أن يصبح العمل في محطة الفضاء الدولية بعد الالتحام مع (ناووكا) أكثر إثارة للاهتمام، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز الوحدة بـ16 محطة عمل لإجراء التجارب بالخارج و14 محطة داخلية، وأنه ستقوم (ناووكا) بتسليم حاويات المياه والدرابزين والمراوح والكابلات والبضائع الأخرى إلى محطة الفضاء الدولية.
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