تراند الفن: لماذا لا يجب استخدام هواتفنا كمنبه للاستيقاظ من النوم؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 11:21 مساءً - كتبت-أسماء مرسي

أصبحت الهواتف التي نحملها امتدادًا لا ينفصل عن أيدينا، حيث نستخدمها في العديد من المهام، مثل التقدم لوظيفة أو البحث عن معلومات، أو العثور على مكان جديد للسكن فيه.

ويعد ضبط المنبه مهمة يقوم بها الجميع تقريبًا على هواتفهم ومع ذلك، هناك بعض الأشياء السيئة حقًا التي يمكن أن تحدث إذا لم نغير هذه العادة.

وفي إطار ذلك، إليك بعض الأسباب لاستبدال منبه هاتفك الذكي بمنبه حقيقي، وفق ما نشر موقع “brightside”.

– يضر نومك

هذا لأننا حقًا لا يسعنا سوى التمرير عبر صفحات الوسائط الاجتماعية الخاصة بنا، وإكمال المهام على هواتفنا قبل النوم.

ولن يؤدي ذلك فقط إلى تقصير مقدار الوقت الذي تنام فيه، ولكن الضوء الأزرق للهاتف يمكن أن يؤثر على جودة نومك ويؤدي إلى اضطرابات النوم.

– تغيير روتينك في الصباح

بمجرد وجود الهاتف في الأيدي، نبدأ تلقائيًا في فحص رسائل البريد الإلكتروني والرسائل، وهذا بالطبع يستغرق وقتًا أطول بكثير مما خططت له في البداية، مما يجعلك تسرع في الإجراءات الروتينية التي تعتبر مهمة، للحفاظ على التزامتنا بشكل جيد.

– من الصعب سماع صوته أحيانا

نظرًا لأنه ليس مرتفعًا مثل صوت المنبه الحقيقي، يمكنك بسهولة تفويت رنينه، بالإضافة إلى ذلك، اعتدنا جميعًا على الأصوات التي تصدرها هواتفنا أثناء النهار، لذلك قد تكون غير فعالة كإنذار حقيقي لإيقاظنا من نوم عميق.

– قد تنفد بطاريته

لن تعمل الإنذارات على الهواتف المحمولة عندما تكون البطارية فارغة، لذلك إذا كنت لا تريد أن تتأخر عن شيء مهم، فمن الأفضل أن تستخدم منبهًا حقيقيًا، حتى إذا كنت تبذل قصارى جهدك دائمًا لإبقائه مشحون، فقد لا تلاحظ أن بطاريتك تتضاءل قبل أن تنجرف في النوم.