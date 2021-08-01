تراند الفن: مياه السيول تداهم مسجداً غرب محافظة «بيشة»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 11:21 مساءً - تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، مقطع فيديو يظهر لحظة مداهمة مياه السيول لأحد المساجد في مركز جعبة غرب محافظة بيشة بمنطقة عسير.

وأظهر المقطع دخول مياه الأمطار إلى المسجد، حيث فوجئ المصلون بدخولها لمواقع الصلاة، جارفة كافة الأحذية في طريقها.

وكانت بيشة قد شهدت أمطارًا غزيرة، وصلت لمستوى السيول، على مدى الساعات القليلة الماضية، ما تسبب في تأثر حركة السير في بعض الشوارع بفعل ارتفاع منسوب المياه.

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