تراند الفن: من واقع التحقيقات.. ماذا جرى في معركة المرج؟ “فيديو جراف

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 11:21 مساءً - كتب- طارق سمير: تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة شجار أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين بمنطقة المرج. واستمعت النيابة العامة لعدد من شهود الواقعة، واستجوبت ستة متهمين من الطائفة المعتدية أُلقي القبض عليهم فاعتصموا الإنكار ونفَى مَن ضُبطَ منهم بالأسلحة النارية حيازتَهم لها. وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتُوالي متابعةَ حالات المتهمين المصابين، وأمرت بضبط المتهمين الهاربين لاستجوابهم، وطلبت تسجيلات آلات المراقبة المثبتة بمحطة المترو لمشاهدتها، وجارٍ استكمال التحقيقات. وتفاصيل الواقعة نرصدها في الفيديو جراف التالي:

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