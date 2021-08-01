تراند الفن: يورجن كلوب يراهن بأمواله على صلاح في تنس الطاولة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 11:21 مساءً - كتب – محرر مصراوي:

صرح يرجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأنهم يكسرون حالة التركيز في المعسكرات من خلال تظيم بطولة تنس الطاولة، موضحًا أنه لو راهن بأمواله على شخص ليحقق الفوز سوف يكون محمد صلاح.

وقال كلوب في تصريحاته لموقع ليفربول الرسمي، اليوم الأحد، ردًا على سؤال على من سيراهن بأمواله في تنس الطاولة: “نسيت هذه الأشياء (لكن) 100 في المائة ليس عليّ. أعتقد أن مو (محمد صلاح) يفوز بانتظام، إذا كنت على حق بنسبة 100 في المائة مع أوكس العام الماضي.”

وتابع: “يجب أن تكون محظوظًا في القرعة ، وهذا ما يحدث لسوء الحظ، إذا كنت لاعباً جيداً للغاية مع أحد أعضاء الفريق ، فلن تكون هناك فرصة! كل الأولاد جيدون إلى حد كبير. لكن الشعور الجيد بشأن تلك البطولة هو أنه عليك أن تحمل شريكك خلال البطولة أيضًا.”.

وأضاف: “أود أن أقول في بطولة تنس الطاولة، يجب أن تكون محظوظًا أكثر. حقا. إذا حصلت على الشريك الخطأ… كما تعلم في تنس الطاولة: فأنت تقوم بلعب الكرة، ثم هو يلعبها، وتعود لتلعبها مجددًا. إنها فرصة بنسبة 50 في المائة أن تطير الكرة عبر الغرفة. هذا يحدث في كثير من الأحيان.”

ويخوض ليفربول معسكر الإعداد تمهيدًا لنطلاق موسم 2021-2021 خلال شهر أغسطس الجاري.