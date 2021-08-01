تراند الفن: شقيق عصام شعبان عبد الرحيم يكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 11:21 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

طمأن المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم، الجمهور على الحالة الصحية لشقيقه الأكبر عصام شعبان عبد الرحيم، بعد خروجه من غرفة العمليات وخضوعه لعملية جراحية بالقلب.

ونشر عدوية، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، فيديو يجمعه بـ”عصام” شقيقه من داخل المستشفى، وقال خلاله: “يا جماعة أنا بطمنكم على عصام أخويا بقى كويس الحمد لله، بالصلاة على النبي عمل العملية وخف، وربنا يستره معاه ويديه الصحة وطول العمر ويبعد عنه أي حاجة وحشة”.

وخاطب “عدوية” شقيقه قائلا: “ربنا يسترها معاك، ويارب أموت أنا الأول ومشوفكش تعبان أبدا”، مختتما: “الحمد لله مفيش حاجة وأنا حبيت أطمنكم على عصام”.

وكان عدوية شعبان عبد الرحيم، أعلن خضوع شقيقه عصام شعبان عبد الرحيم، لعملية جراحية في القلب، وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “روحي وعمري وكل حاجة حلوة في حياتي، عصام أخويا بأمر الله تقوم بالسلامة، ربنا يسترها معاك ويشفيك يارب يا نورنا”.

أضاف نجل شعبولا: “أرجو منكم الدعاء بالشفاء العاجل، أخويا عصام بيعمل عملية في القلب، يارب يقوم بألف سلامة، اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يا من تعيد المريض لصحته وتستجيب دعاء البائس اشفي كل مريض، اذهب البأس رب الناس، واشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً، يارب اشفي كل مريض مسلم”.