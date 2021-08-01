نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين الموافق 2 أغسطس 2021 مهرجان الخضار والفواكه الطازجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم اليوم حيث تعدم من العروض الهامه و التي ينتظرها جميع الاشخاص في مختلف المدن كي يستفيدوا من المنتجات التي تقدمها في جميع متاجرها و اسواقها في المملكه العربيه السعوديه حيث تحتوي علي جميع الفواكه و الخضروات الطازجه و البقوليات و جميع انواع المعلبات الغذائية و اللحوم و الأسماك بخصومات تصل الي نصف الثمن كي يستفيد الجميع من تلك الخصومات التي تستمر لمده يوم واحد فقط قسارعوا قبل نفاذ الكميه المحدده.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم جميع ما يحتاجه الاشخاص من ادوات ومستلزمات غذائية حيث تقدم افضل واجود أنواع الفواكه كالتفاح و البرتقال و الموز و العنب و الليمون و المشمش و البطيخ كما تضم جميع انواع الخضار الطازج كالخيار و البصل وجميع الأسماك كما تقدم لعملائها جميع الأدوات المنزلية و الأدوات الكهربائيه بخصومات تصل الي 50% في جميع المتاجر في جده و الرياض وجميع المدن وسوف نذكر لكم جميع المنتجات من خلال هذا المقال كي تسفيدوا من هذا العرض .

مجله عروض العثيم الاثنين

تحتوي عروض العثيم الاثنين علي العنب الابيض بسعر 11.95 ريال سعودي و الكمثري افريقي بسعر 9.95 ريال سعودي و البطاطس بسعر 2.50 ريال سعودي و البصل الاحمر بسعر 2.95 ريال سعودي وجميع انواع الخضروات و اللحوم حيث تقدم الطماطم بسعر3.95 ريال سعودي و لحم عجل بدون عظم بسعر 38.95 ريال سعودي و الشمام الاصفر و جميع انواع التمر و القهوه التي يعشقها الجميع الرجال و النساء بجميع انواعها بسعر 33.95 ريال سعودي.

تشمل عروض العثيم جميع الاجهزه المنزليه حيث تحتوي عروض العثيم علي قدر ضغط و قلايه كهربائيه و مكيرويف بسعر 99 ريال سعودي فقط و جميع انواع الحلويات الشرقيه حيث تقدم بسبوسه بالسمن طبيعي بسعر 24.95 ريال سعودي و عدس احمر بسعر 5ز95 ريال سعودي و كيك سعر 12.95 ريال سعودي فقط حيث تستمر عروض العثيم الطازج لمده يوم واحد فقط فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحدده.

كانت هذه عروض العثيم اليوم الاثنين و التي قدمنا لكم فيها مجله العروض كي تسفيدوا من الخصومات علي جميع المنتجات الغذائية و التي تستمر ليوم الاثنين فقط في جميع متاجر و أسواق عبدلله العثيم في المملكة العربية السعودية علي الأدوات المنزلية و جميع السلع الغذائية من فواكه و خضروات طازجه.