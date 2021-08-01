نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين الموافق 23 ذو الحجة 1442 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم الاثنين والتي تعد واحده من اهم و افضل العروض المميزة التي ينتظرها الجميع في كل أسبوع حيث تعد من العروض التي تقدم اجود أنواع المنتجات الغذائية من وفواكه كالموز و التفاح والفرولة و البطيخ والبرتقال و جميع الخضروات كالخيار والبصل و ايضا البطاطس وجميع أنواع البقوليات والمعلبات الغذائية وجميع المشروبات بخصومات كبيره جدا لجميع المواطنين بخصومات تصل الي 50% كي يستفيد جميع الأشخاص حيث يستمر هذا العرض ليوم الاثنين فقط في جميع متاجر و أسواق عبدلله العثيم في جميع مدن المملكة العربية السعودية فسارعوا قبل نفاذ الكميه و انتهاء هذا العرض.

عروض العثيم الاثنين

تشمل عروض العثيم الاثنين جميع المنتجات الغذائيه و الطازجه من فواكه وخضروات وجميع انواع الخضار حيث تقدم العنب الابيض بسعر 11.95 ريال سعودي و الكمثري بسعر 9.95 ريال سعودي و البطاطس بسعر 2.50 ريال سعودي و البصل بسعر 2.95 ريال سعودي كما تضم جميع انواع الجبن و الالبان وجميع انواع اللحوم حيث تقدم لبنه فيرست و قشطه الطيب الطازجة و الحلاوة الطحينه و جبن فيتا مصر بسعر 21.95 ريال سعودي و بسطرمه شامي لحم بسعر 106 ريال سعودي فقط.

مجله عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي جميع الخضروات الطازجه حيث تقدم لعملائها في جميع انحاء المملكه العربيه السعوديه الباذنجان بسعر 4.95 ريال سعودي و قدر الضغط بسعر 109 ريال سعودي و العديد من الاجهزه و الأدوات المنزليه الاخري كالمقلاه الكهربائيه و وقطاعه البصل والععديد من المنتجات الاخري و التي سوف اذكرها لكم من خلال هذا المقال.

كانت هذه عروض العثيم الاثنين 2 اغسطس والتي قدمناه الكم من خلال موقع ثقفني ومن خلال هذا المقال والذي يحتوي علي مجله العروض حيث ان هناك اقبال كبير جدا لمعرفه هذا العرض كي يستفيد جميع المواطنين من تلك الخصومات الكبيرة علي جميع المنتجات الغذائية وجميع السلع المتنوعة حيث يتوفر هذا العرض ليوم واحد فقط فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات المقدمة في متاجر وأسواق عبدلله العثيم قبل انتهاء الكميه المحددة في جميع المدن في المملكة العربية السعودية.

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