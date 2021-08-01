نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين 2-8-2021 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان الطازج اليوم نقدمه لكم ضمن مجلة عروض العثيم اليوم الاثنين والتي تضم كافة المنتجات الطازجة. ويمكنك الحصول على كافة ما تحتاجه من أسواق العثيم. بأقل الاسعار واقوى الخصومات التي تصل حتى نصف السعر. بحيث يمكنك الحصول على 2 كيلو بسعر 1 كيلو واحدة ونعرض لكم في هذا المقال جميع عروض العثيم الجديدة. عروض العثيم اليوم الاثنين عروض العثيم اليوم الاثنين تحتوي على تمر برحي بسعر 4.95 ريال للكيلو الواحد وهو بسعر التكلفة.

توفر عروض العثيم اليوم الاثنين علبة عنب أبيض بسعر 5.95 ريال وسوف تحصل على واحدة اضافية مجانا.

مهرجان الطازج من العثيم اليوم بة كلمنتينا بسعر التكلفة وتوفرها العثيم الكيلو بسعر 4.95 ريال للكيلو.

أقوي عروض العثيم اليوم بها الموز الطازج بسعر 3.95 ريال للكيلو.

أفضل خصومات العثيم السعودية بها الطماطم المحلي بسعر 4.25 ريال للكيلو. عروض العثيم الاثنين 2 اغسطس 2021 يمكنك شراء كيلو لحم العجل البلدي من اسواق العثيم بدون عظم بسعر 39.95 ريال.

تخفيضات العثيم اليوم بها البصل الأصفر بسعر 4.95 ريال للكيلو بسعر التكلفة.

تحتوي عروض العثيم الطازج علي الفلفل البارد الأخضر الطازج بسعر 5.45 ريال للكيلو.

يمكنك شراء فلفل اصفر واحمر بسعر 7.95 ريال للكيلو.

مهرجان الطازج لمدة يوم واحد فقط يحتوي علي تفاجي فوجي بسعر 5.45 ريال للكيلو.

ايضا تضم العروض اليوم علي اناناس طازج الحبة الواحدة بسعر 6.95 ريال. عروض العثيم ليوم الاثنين عروض العثيم ليوم الاثنين بها قهوة هرري عربي التي تعد من أفضل أنواع القهوة بسعر 34.50 ريال للكيلو.

مجلة عروض العثيم اليوم بها جزر مستورد الكيلو بسعر 5.25 ريال.

نشرة عروض العثيم السعودية توفر فلفل اخضر حار الكيلو بسعر 7.50 ريال.

تضم عروض اسواق العثيم اليوم على بعض أنواع الجبن الطازجة مثل جبن الزهار دبل حبة البركة بسعر 21.80 ريال للكيلو.

اخر عروض العثيم الترويجية توفر مربي توت شهد الكيلو بسعر 24.10 ريال مع كيلو اضافي مجانا.

لمحبي زيتون أكورسا الأسود توفره العثيم بسعر 21.80 ريال مع كيلو إضافي.

لبنة مرسين توفرها أسواق العثيم بسعر 19.50 ريال للكيلو. والعلبة بسعر 53.50 ريال. خطوات تسجيل حساب منشأة عبر بوابة ناجز - سجل الآن

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