تراند الفن: «الحرس الملكي» يعلن نتائج القبول للدفعة الأولى على رتبة «عريف فني»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 10:19 مساءً - أعلنت رئاسة الحرس الملكي السعودي، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة نتائج التقديم لحملة (الثانوية) على برامجه الإعدادية ضمن مشروع (التوظيف المبتدئ بالتدريب) الخاص برئاسة الحرس الملكي، والتعيين على رتبة (عريف فني) بعد التخرج.

وأضحت رئاسة الحرس الملكي أنه يتم إرسال نتائج القبول من خلال الرسائل النصية لجميع المتقدمين وتتضمن الرسالة نتيجة الترشيح للدفعة الأولى.

وأشارت رئاسة الحرس الملكي، إلى أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي(اضغط هنا )

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