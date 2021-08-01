تراند الفن: أفشة يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا بتصويت الجماهير

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 10:19 مساءً - كتب- إبراهيم علي فاز النجم محمد مجدي “أفشة” لاعب النادي الأهلي، بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا لموسم 2020-2021، بتصويت الجماهير. وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن فوز هدف أفشة في فريق فيتا كلوب الكونغولي، بفضل تصويت الجماهير. وتفوق أفشة على حساب منافسه هابي ماشياني لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي كان ينافس لاعب الأهلي على جائزة أفضل هدف بالبطولة. وشارك 79.700 ألف مشترك في التصويت الذي فتحه الحساب الرسمي لكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لاختيار أفضل هدف في البطولة. وحصل أفشة على 63.8% من إجمالي التصويت، بينما حصل لاعب كايزر تشيفز على 36.2%. جدير بالذكر أن النادي الأهلي نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه في المباراة النهائية على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.