تراند الفن: “أقوى من الحديد”.. “سينرجي” تطرح إعلان فيلم “موسى” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 10:19 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي طرحت شركة “سينرجي”، إعلان فيلم “موسى”، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 11 أغسطس الجاري. ونشرت “سينرجي” إعلان الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، مصحوبا بتعليق: “تجربة جديدة لأول مرة.. فيلم موسى.. 11 أغسطس في جميع دور العرض.. أقوى من الحديد”. فيلم “موسى” من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية. العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.